Per lasciarsi alle spalle la delusione europea, per consolidare ancora di più il primo posto in campionato. La Juventus Women scende in campo questo pomeriggio per affrontare la Sampdoria, squadra che la settimana passata ha festeggiato la matematica salvezza. Le bianconere guidate da coach Montemurro dovranno essere brave a liberarsi delle scorie - fisiche, ma soprattutto mentali -, della partita di giovedì sera, contro il Lione.



Juventus Women-Sampdoria: 0-0



Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Lenzini, Nilden; Zamanian, Caruso, Grosso; Bonfantini, Girelli, Bonansea. A disp. Aprile, Forcinella, Lundorf, Boattin, Sembrant, Cernoia, Rosucci, Staskova, Hurtig. All. Montemurro

Sampdoria (4-3-1-2): Ortiz; Boglioni, Spinelli, Pisani, Seghir; Conc Battelani, Fallico, Rizza; Tarenzi Helmvall. A disp. Tampieri, Auvinen, Gardel, Giordano, Wagner, Rincon Torres, Bargi, Martinez, Martinovic. All. Cincotta



Arbitro: Sig. Simone Galipò di Firenze



10' - Ritmi bassi nei primi 10', la Juve gestisce palla senza affondare ,la Samp prova a colpire in ripartenza



1' - Via al match