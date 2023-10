, novità, prime volte per la Juventus Women che scende in campo anel nuovo stadio Lamarmora Pozzo che ospiterà tutte le gare casalinghe delle bianconere in questa stagione. L'avversaria sarà ladove ci sono tre bianconere in prestito: Asia, Evae Michela. A Biella grande entusiasmo ed impianto soldout per la prima apparizione della squadra allenata da Joe Montemurro. Quasi 1400 tagliandi staccati per l'occasione. L'obiettivo sono i tre punti per tenere il passo della Roma.Juventus Women: in attesaSampdoria Women: in attesa