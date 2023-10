Esordio a Biella della Juventus Women che si trova contro la Sampdoria e si impone per 4-1. Queste le nostre pagelle:Esce male e causa il rigore. Dagli undici metri si fa spiazzare. Nel primo tempo un paio di interventi belli.Un primo tempo convincente. Spinge, si propone in avanti e chiude delle belle triangolazioni con le attaccanti. Nella ripresa cala leggermente.Pasticcio con la compagna di reparto Cascarino che costa il fallo di PPM che vale il rigore di Taty.Incomprensione con Lenzini, la Samp dagli undici metri e alla fine si fa anche ammonire...Una partenza in sordina ma cresce con il passare dei minuti. Da un suo lancio, poi toccato da Girelli, nasce il poker di Beerensteyn.Nervosa. Lo si vede da quando scalcia con Benoit e le costa l'ammonizione, poi sbraccia sempre su Benoit e si fa espellere. Da una giocatrice della sua esperienza ci si aspetta decisamente altro.Non la sua miglior gara ma nel complesso è sufficiente. Dal 82'S.V.Meno brillante delle gare precedenti, forse a volte si ostacola con Garbino. Dal 74'S.V.La sua giornata, una gran gara con un gol di pregevole fattura. Poi l'assist no look per Beerensteyn lascia tutti a bocca aperta. Che classe. Dal 74'S.V.Nel primo tempo non entra mai in gara, spreca anche una bella occasione. Nella ripresa cambia decisamente approccio e sigla una doppietta con cui stende la Samp. Dal 77'S.V.Lavoro sporco per servire Garbino che sblocca la gara. Poi il suo tocco di testa serve Beerensteyn che chiude i conti. Una partita giocata su grandi livelli ma soprattutto con grande spirito di sacrificio e squadra. Dal 82'S.V.La Juventus gestisce bene i momenti di difficoltà nella gara, non si fa sorprendere e tira fuori il carattere. Da qui si deve continuare ma soprattutto con questa Garbino.