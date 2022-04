di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juventus Women vince 3 a 1 contro la Sampdoria, si lascia alle spalle l'eliminazione europea patita contro il Lione e, anzi, si proietta sul prossimo percorso continentale, visto che i 3 punti di oggi valgono la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Un punto e a capo che serve a concentrare tutte le energie su questo finale di campionato dove, a 3 partite dal termine, è ancora tutto in gioco, con la Roma che insegue a 5 punti.



LE PAGELLE



PEYRAUD-MAGNIN 7 - Poco impegnata nella prima fase, quando la Samp ci prova risponde sempre presente. Nel finale, un paio di interventi determinanti evitano che le blucerchiate si rifacciano sotto



HYYRYNEN 6.5 - Glaciale, ma sembrare semplice ogni intervento difensivo a cui è chiamata



GAMA 6.5 - Solita prova di grande sostanza, per non dare speranze alle avanzate blucerchiate (Dal 55' SEMBRANT 5.5 - Sbaglia in marcatura, nel gol del 3 a 1 della Samp)



LENZINI 6.5 - Sempre puntuale negli interventi, partita ordinata la sua. Dimostra di aver cancellato dalla testa i fantasmi di Lione: ottima notizia (Dal 46' LUNDORF 6.5 - Le due esclusioni dal primo minuto devono essersi fatte sentire. Entra con il piglio giusto e alza il ritmo sulla fascia destra. Poi il match rallenta e lei si adegua)



NILDEN 6 - Non commette grossi errori in copertura, ma in costruzione è tante volte macchinosa e perde un tempo di gioco per rendere la manovra più fluida



ZAMANIAN 6.5 - Qualche minuto per carburare, poi prende il suo posto al centro del campo e al centro del gioco: detta i ritmi con ordine e precisione



CARUSO 7 - Di lotta e di governo, sradica palloni in giro per il campo, si inserisce e diventa un fattore importante per la manovra offensiva, oltreché verticalizzare per ribaltare l'azione. Glaciale dal dischetto a chiudere la partita



GROSSO 6 - Senza grandi spunti, ma nemmeno errori: come si suol dire in questi casi, compitino svolto (Dal 76' ROSUCCI sv)



BONFANTINI 5.5 - Prova a liberare la gamba, ma per la maggior parte delle azioni viene sapientemente rimbalzata dalla difesa blucerchiata



GIRELLI 7 - Salta più in alto di tutte, come spesso le capita, per sbloccare un match che rischiava di diventare scivolosissimo(Dal 62' STASKOVA 5.5 - Fatica ad entrare nel vivo del gioco)



BONANSEA 7 - Dal fischio d'inizio, sembra giocare una partita a sé. Sembra, delle 11 in campo, quella ancora più ancorata alla serata di Lione: fatica a dialogare con le compagne, frustrata dagli errori personali. Poi, un tiro a giro dalla distanza a suonare la sveglia, il gol e un'esultanza rabbiosa a scacciare tutti i pensieri negativi (Dal 62' BOATTIN 6 - Si adegua ai ritmi lenti della seconda parte di match)



All. MONTEMURRO 7 - Non del tutto, e si vede, ma la squadra si lascia definitivamente alle spalle la serata di Lione e si ributta sul campionato con una vittoria e il primo obiettivo raggiunto: la qualificazione in Champions League