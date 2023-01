Dal sito ufficiale della Sampdoria.Prosegue il tour de force della. Archiviata l’andata dei quarti di Coppa Italia con l’Inter, le blucerchiate tornano a concentrarsi sul campionato. Domani, domenica, le ragazze discenderanno in campo allo “Juventus Training Center” di Vinovo per affrontare la(ore 12.30, diretta TIMVISION). Per la sfida valida quale 15^ giornata di Serie A Femminile TIM, il tecnico doriano ha convocato 20 ragazze. Di seguito l’elenco completo.: Fabiano, Odden, Tampieri.: Battistini, De Rita, Giordano, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani.: Čonč, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Regazzoli, Seghir, Taleb.: Cedeño, Lopez, Tarenzi.