Dal sito ufficiale della Juve.Domenica 29 gennaio 2023 si gioca, fischio d'inizio alle ore 12.30. La gara ha un precedente nello scorso campionato, con le ragazze bianconere che hanno prevalso con una prestazione convincente.La Juventus che ospita la Sampdoria a Vinovo il 3 aprile 2022 presenta questo undici titolare, scelto da Joe Montemurro: Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Lenzini, Nilden; Zamanian, Grosso; Bonfantini, Caruso, Bonansea; Girelli.Le due squadre si affrontano a viso aperto. Ne esce fuori una gara divertente, che la Juve mette in discesa poco prima della mezzora. Zamanian calcia un corner e sul secondo palo Girelli si fa trovare pronta e con perfetta scelta di tempo mette il pallone in rete.Trascorrono solo 3 minuti dall'1-0 e ancora da calcio d'angolo la Juve determina il raddoppio. Zamanian inventa una traiettoria velenosa, sulla quale la difesa blucerchiata va in confusione. La sfera arriva sui piedi di Bonansea che non ha difficoltà a depositarla in porta.Nella ripresa, al minuto 72, Caruso ha l'opportunità di triplicare dal dischetto. Il calcio di rigore è stato propiziato da Boattin. Arianna trasforma e permette di vivere un finale in totale sicurezza, anche quando le liguri trovano la rete della bandiera con Bargi. Risultato finale: Juventus 3, Sampdoria 1.