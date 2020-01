Cecilia Salvai non ha giocato neanche un minuto nella vittoria della Juventus Women sul Tavagnacco ma non per questo non gioisce per la vittoria delle sue compagne di squadra che hanno 31 punti al termine del girone d'andara: "Una buona risposta dopo lo svantaggio iniziale - scrive Salvai su Instagram -.nel big match di campionato contro la Fiorentina giocato all'Allianz Stadium.