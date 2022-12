Le parole di Cecilia Salvai nel post"Chiaramente non siamo felici perchè avremmo tanto voluto passare la fase a gironi, però ci resta di buono la prestazione di questa sera che è stata sicuramente di livello. È evidente che dobbiamo crescere ancora perchè in queste partite bisogna essere semplicemente perfette. Non dobbiamo dimenticare, ovviamente, che avevamo davanti le campionesse d’Europa in carica alle quali facciamo i complimenti per la qualificazione ai quarti di finale. Nonostante la nostra Champions League sia finita qui torniamo a casa con la consapevolezza di essere cresciute tanto, anche soltanto confrontando questa edizione con quella passata. Le partite di questa stagione ce le siamo giocate alla pari con le nostre avversarie, molto di più rispetto all’anno scorso. Non siamo riuscite ad accedere alla fase a eliminazione diretta, ma abbiamo dimostrato coraggio e personalità in tutti i match che abbiamo disputato. Ripartiamo da qui".