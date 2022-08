Looks who returned to group training… IT’S CECI! pic.twitter.com/IKZQNnzf6C — Juventus Women (@JuventusFCWomen) August 17, 2022

E' tornata,. Con tanto di foto di gruppo. Il difensore della Juventus Women è di nuovo in gruppo, ha svolto l'allenamento con le compagne ed è tornata a respirare un po' di normalità dopo tanto lavoro.Un momento molto sentito. Per tutte. E in particolare per le compagne bianconere. Martina Rosucci, in conferenza stampa, ha voluto rimarcare l'importanza del rientro di Salvai: "Oggi è un giorno molto speciale perché è tornata in gruppo con noi Cecilia Salvai. Ci tengo a dirlo perché è un rientro molto importante".