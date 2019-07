Cecilia #Salvai e Marco OGGI SPOSI! Congratulazioni e auguri di buona vita insieme da parte di tutti noi!



Cecilia #Salvai and Marco officially got married today!

Congratulations and good luck on a great life together from everyone at Juventus!



#JuventusWomen pic.twitter.com/4cYsEYvLWX — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) 14 luglio 2019

Arriva una bellissima notizia in casa, dopo un Mondiale femminile da grandi protagoniste per le ragazze bianconere. Non vi ha potuto partecipare per infortunio Cecilia, che però oggi ha vissuto la giornata più emozionante: si è infatti, come scrive l'account ufficiale del club tramite Twitter. Con i migliori auguri: "Congratulazioni e auguri di buona vita insieme da parte di tutti noi!", scrive la Juventus. Ecco la foto di Cecilia e Marco insieme: