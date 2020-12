Anche Cecilia Salvai, capitano della Juve in assenza di Sara Gama, ha parlato al sito ufficiale della Juventus dopo la gara vinta contro la Roma. Così: "Sarebbe stato un errore troppo grave sottovalutare una squadra come la Roma, che sa metterti in difficoltà. Siamo state brave, anche se non era né facile né scontato. Conosciamo i nostri obiettivi. Lione? Niente è già scritto, andremo lì per giocarcela come abbiamo fatto all'Allianz Stadium".