Ceciliaha parlato ai microfoni di JTV dopo l'annuncio del suocon la– "Il giorno del rinnovo è sempre speciale. Penso che non debba essere considerato un giorno scontato, per me non lo è mai stato. Sapere di firmare e rimanere con la Juve altri anni è qualcosa di speciale. Sono molto grata alla società e a Braghin, è un segnale di grande fiducia e stima che ovviamente è reciproca".– "Sono sempre quelli, arrivare il più in alto possibile in tutte le competizioni. Sicuramente vorremo tornare ad essere vincenti in Italia, nel campionato e nelle coppe in cui giocheremo. Vogliamo tornare protagoniste anche in Europa e sempre di più. Bisogna sognare in grande, altrimenti non giocheresti qua".– "Sicuramente il mio ruolo da quando sono arrivata è cambiato. Adesso inizio ad essere tra le più esperte, questo mi dà un grande senso di responsabilità. Me lo sento addosso, ma mi piace. Cerco di trasmettere quello che ho imparato alle neo arrivate e alle piccoline. Ma la più grande dimostrazione e ricompensa che posso dare alla squadra è sul campo con le prestazioni".