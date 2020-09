Cecilia Salvai è ferma ai box per un infortunio rimediato durante la preparazione estiva. Non ha quindi preso parte alle prime 3 partite di campionato della Juventus Women, concluse con 3 vittorie contro Verona, Empoli e San Marino. Ecco il messaggio del versatile difensore classe '93, diffuso dalla Juve sui propri canali ufficiali: "Spero di poter ricambiare tutto l'affetto e la stima che i tifosi mi hanno dimostrato in questo mese lontano dai campi e di poterli rivedere presto: giocare senza di loro non è la stessa cosa".