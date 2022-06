Le parole di Cecilia Salvai, intervenuta a margine di un veneto organizzato da Juventus e Save the Children:



"Sto bene, l'importante è andare avanti step by step. Non so quando riuscirò a rientrare, vedremo... Penso che dovrò aspettare ancora un po' ma l'importante è tornare al meglio. Sono orgogliosa della squadra, di quello che è stato fatto, ma non per questo dobbiamo accontentarci. Ora dobbiamo puntare ancora più in alto".