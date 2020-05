Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women di Rita Guarina e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui si è soffermata sulla richiesta di un protocollo per la ripresa del calcio femminile uguale a quello maschile, volontà espressa a più riprese da diverse calciatrici: “Nessun protocollo più blando. Non ha senso fare distinzione tra uomini e donne, c’è di mezzo la salute. Ovviamente, bisogna verificare la fattibilità di queste regole nel nostro mondo. E tutto questo ci dice quanto sia importante a nostra continua battaglia per arrivare al professionismo”.