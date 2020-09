1









Cecilia Salvai, difensore centrale della Juventus Women, ha parlato a JTv raccontando il suo rientro dall'infortunio: "Bene, sto benissimo, grazie. Il recupero è andato bene, sono guarita, mi hanno dato l’ok per rientrare in squadra, anche se sarà a ranghi ridotti per le prossime settimane, avrò modo di recuperare e tornare al pari delle mie compagne».



DA FUORI - "Quando uno sta fuori non è mai un periodo bello ne facile. Per fortuna non è stato un infortunio gravissimo, quindi comunque andava preso nel giusto modo. I tempi sono stati quelli previsti dal punto di vista medico, io ovviamente speravo qualcosina in meno, ma conta star bene, stare al 100%. Ho cercato di stare vicina alla squadra e la cosa è stata reciproca. Anche se in settimana ci vedevamo poco, perché io avevo orari diversi, però o mi scrivevano o cercavamo di vederci fuori dal campo. Quindi sono state una forza in più per me".



LA SQUADRA – "La forza del gruppo è alla base di una grande squadra. Non vuol dire che se uno sta fuori è fuori dal gruppo e dalla squadra, anzi deve dare quel supporto in più che non può dare in campo. Mi è dispiaciuto tanto perdere l’inizio del campionato e il precampionato, soprattutto il torneo in Francia, ma bisogna rimboccarsi le maniche. Le mie compagne non vedono l'ora che torni e io lo stesso".



INIZIO SPRINT - "L’ho vista bene. Ovviamente ci sono delle cose da migliorare, da rodare. Probabilmente i lunghi mesi di stop non hanno aiutato, però l’importante è vincere le partite. Non sono state facili, perché tutte le squadre sono attrezzate ormai, noi dobbiamo stare sempre con la lampadina accesa".



LA SOSTA, POI I BIG MATCH – "A differenza di queste servirà molta più fame e cattiveria per andare a vincere le partite, partite facili non ce ne sono. Ci aspettano due scontri diretti dopo una pausa Nazionale, che è sempre un’incertezza, avere tanti giorni di pausa e lontananza. La sosta però servirà tanto dal punto di vista mentale alle mie compagne".



AI TIFOSI – "Spero di poter ricambiare l’affetto che mi hanno dato in questo mese. Spero di poterli rivedere presto al campo perché giocare senza di loro è veramente un’altra cosa".