Anche Ceciliaha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo. Ecco il suo commento: "Con un po’ di cattiveria in più, forse, avremmo potuto essere a 6 punti in classifica in questo momento. Una vittoria e un pareggio sono un buon punto di partenza in vista delle prossime quattro partite. Siamo arrivate un po’ stanche a questo appuntamento, ma lariesce a farci tirare fuori energie in più. Per me tornare in campo all’Allianz Stadium è stato molto bello, per di più dopo quasi un anno dall’ultima volta. Le sensazioni sono positive e sono orgogliosa di tutte le mie compagne".