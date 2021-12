"Sfortunatamente la mia stagione finisce qui. Nei prossimi giorni farò tutte le valutazioni che servono per iniziare questo nuovo percorso. Sto già pensando al lavoro da fare per tornare a vincere con la mia Squadra". Comincia così il messaggio pubblicato su Instagram da Cecilia, difensore dellacostretta a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere una lesione al legamento crociato del ginocchio destro, che la terrà lontana dal campo per mesi."Lucidità, consapevolezza e perseveranza. Da oggi #finoallafine. Sono fortunata, perché ho tante persone accanto a cui posso aggrapparmi sempre. Da oggi sarò la prima tifosa delle mie compagne, perché c'è ancora tanto da conquistare. Grazie per tutti i vostri pensieri, messaggi e supporto che mi state dando. A presto".