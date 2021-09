Cecilia Salvai ha commentato a JTV la vittoria della Juventus Women per 2-0 sul campo del Vllaznia in Champions League femminile:Potevamo segnare molto di più ma eravamo stanchissime. Intanto non abbiamo preso gol ed è sempre importante. Sembrava magari un match facile, ma c'è da essere orgogliosi di questa squadra!""Faceva impressione sentire il boato, per quanto riguarda i nostri tifosi ci mancano e non vedo l'ora di risentirli domenica a Firenze"."Ogni partita è importante per fare esperienza, e rispetto alle amichevoli c'è stata una grande crescita: ora riusciamo a mettere in pratica quello che proviamo col mister in allenamento. Sono molto soddisfatta, ma non è nel nostro dna accontentarci. Adesso pensiamo a Firenze"."Dopo l'Erasmus (ride, ndr) è tornata molto maturata, sono felice di aver tornato accanto a lei, mi piace molto come difensore".