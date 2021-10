Nel day after di, ancheè tornata sul big match di Womenperso dalle bianconere allo Stadium, nonostante un'ottima prova di squadra. "Una serata speciale - ha scritto Salva su Instagram - che solo la Champions League ti sa regalare. Sì, me la sono proprio goduta questa serata. Ritornare su quel campo per me poteva non essere facile né scontato, ma il passato andava rimpiazzato e non potevo avere occasione migliore. L'amarezza per il risultato lascia spazio a un grande orgoglio, una grande consapevolezza, un forte coraggio, che ci ha permesso di VIVERE una grande partita, contro le vicecampionesse d'Europa. Noi la Champions non vogliamo assolutamente mollarla. GRAZIE a tutti i 20mila sugli spalti. Ci siete mancati tantissimo e ieri ci avete dato una spinta in più. Avete creato un'atmosfera bellissima ed emozionante".