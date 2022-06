La giocatrice dellaCeciliaè intervenuta insieme a Federico Chiesa ( QUI LE SUE DICHIARAZIONI ) e al presidenteAndrea Agnelli all'evento dia Torino, dove l'abbiamo intercettata. Ai nostri microfoni ha parlato del suo percorso di recupero dall'infortunio, della stagione delle bianconere e di tanti altri temi."Sto bene, l'importante è andare avanti step by step. Non so quando riuscirò a rientrare, vedremo... Penso che dovrò aspettare ancora un po' ma l'importante è tornare al meglio. Sono orgogliosa della squadra, di quello che è stato fatto, ma non per questo dobbiamo accontentarci. Ora dobbiamo puntare ancora più in alto", ha dichiarato.Tutte le sue dichiarazioni nel video sottostante: