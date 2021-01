Non è stata una stagione facile fino ad oggi quella di Cecilia Salvai, rimasta ferma un mese a causa del coronavirus tra novembre e dicembre. Oggi però ha messo le mani pure lei, meritatamente, sulla Supercoppa Italiana vinta dalla Juventus Women battendo in finale la Fiorentina. Queste le parole di Salvai ai canali ufficiali della Juve: "Le vittorie vanno sempre conquistate, anche quando sei considerata la squadra più forte. Oggi lo abbiamo dimostrato: i nostri numeri parlano chiaro anche quest’anno, ma per riconfermarsi e migliorare sempre, non bisogna mai accontentarsi".