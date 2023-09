Ceciliaha parlato a Biella in conferenza stampa per la presentazione del nuovo impianto sportivo dove la Juventus Women giocherà le gare casalinghe in questa stagione. Queste le sue parole:- "Ha già detto tanto Stefano Braghin. Da giocatrice hai vissuto la Juve dal primo giorno. Lasciare Vinovo è come lasciare la prima casa. Come se dovessimo traslocare, ovviamente è stata casa per sei anni, abbiamo vinto tante partite e qualche trofeo. Per noi penso che sia una bella opportunità, anche per noi giocatrici spostarci significa andare a rappresentare questa maglia e questi colori altrove. Dovrà essere compito nostro cercare di far innamorare chi ancora non ci conosce. Cercare di stimolare sempre più persone a venire a vederci, soprattutto gli abitanti di Biella. Lo faremo per rispondere alla vostra presenza. Qualche ora fa ho saputo che per la prima gara c'è stata una risposta positiva, mi rende orgogliosa perchè per noi giocatrici è importante e ci teniamo a cercare di farvi innamorare di questo sport ma anche di questa maglia che indossiamo quotidianamente. Sarà anche una sfida. Giocare in erba naturale è fondamentale per noi. Le giovani magari non si rendono ancora conto ma sono contenta di avere questa opportunità, uno stadio con capienza maggiore e sono sicura sarà un bel viaggio che inizierà domenica ma finirà il più tardi possibile. Cercheremo di portare sempre più persone. Invito chi ancora non l'ha fatto a venirci a vedere domenica. Cercheremo di fare il nostro dovere e regalarvi la prima vittoria in casa"."Mi auguro di non vedere nemmeno un seggiolino vuoto. Le tribune piene a prescindere dal numero per noi è la carica in più, stimolante. Sapere che ci sono persone lì per vedere noi e vederci vincere è uno stimolo in più, sentimento, sensazione che provo da Vinovo dove i posti erano limitati fino allo Stadium quando erano 40 mila. Bella sensazione, orgoglio e mi auguro sia cosi in casa. Un grande stimolo vedere la tribuna piena"."Dal giorno dopo la laurea ho pensato che stavo già iniziando ad annoiarmi. Ho sempre studiato e giocato. Non è mai stato facile. Però era un percorso che volevo intraprendere e finire. Quando c'è volontà e ambizione ognuno con i suoi tempi e la sua strada ci riesce. Serve forza di volontà come in tutto quello che si fa nella vita, oltre alla passione per ciò che si fa e si studia in campo o fuori"."Un percorso iniziato dopo rispetto ad altri paesi. Questione di tempo e anni. Da qualche anno c'è stata una grande crescita soprattutto da dopo il Mondiale. Il movimento sta continuando a crescere, la volontà non deve mancare, non ci si deve accontentare quando si raggiungono traguardi come il professionismo. Storico. Per noi un momento di orgoglio e motivazione ma non ci si deve appoggiare su questo per dire che basta così, forse si cadrebbe nell'errore. Ci vuole volontà di crescere con tutti gli investimenti del caso. Percorso partito dopo quindi tra qualche anno si parerà diversamente di calcio femminile in Italia"."Era scontato che i nostri tifosi continuassero a seguirci. Lo fanno da tanti anni. Ho visto la loro crescita e rappresentano per noi un grande orgoglio, sono molto legati a noi come noi lo siamo a loro. Ci sono sempre anche nelle trasferte lontane. L'auspicio è che continuino a seguirci ma non ho dubbi che lo faranno. Posto che lasciamo Vinovo in eredità alla nostra Primavera questa anno. Mi auguro che ci non riesce a seguirci fino a qua vada a vedere loro. Le nostre 'bimbe' sono il futuro della nostra squadra. Speriamo che possano vincere tanto quanto abbiamo fatto noi. Le Women si possono continuare a vivere attraverso loro".