La calciatrice delle Juve Women, Cecilia Salvai, ha postato un lungo messaggio sui social, dove ha fatto riferimento sia alla 'nuova casa' di Biella, sia a quello che è stato il passato a Vinovo.'Biella, la nuova casa per le partite delle Women. Domenica il nostro esordio, con l'auspicio di vedere le tribune dello stadio Lamarmora-Pozzo sempre piene, di farci conoscere da chi ancora non lo faceva e soprattutto di regalarvi tante vittorie con questa Maglia. Lasciamo il campo di Vinovo in eredità alle ragazze della Primavera, che sono il futuro della nostra squadra e della Juventus, con l'augurio di vivere momenti indimenticabili proprio come abbiamo fatto noi in questi sei anni.Ci vediamo domenica bianconeri'.