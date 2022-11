Problema fisico per Cecilia. In giornata la giocatrice dellaè stata costretta a lasciare il ritiro dellaa causa di un affaticamento muscolare al flessore della coscia destra, accusato durante l'allenamento allo stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro, dove le azzurre erano al lavoro in vista della trasferta di Belfast. Con tutta probabilità le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico bianconero.