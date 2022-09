Era in lacrime, Cecilia, quando si è presentata ai microfoni di JTV dopo la vittoria dellacontro la, nel match che ha sancito il suo rientro in campo dopo l'infortunio. Ecco le sue parole.– È stato un bel rientro, difficile, perché sono stata subito messa alla prova. Però da un lato credo sia stato meglio così: la squadra aveva bisogno, non avevamo più centrali disponibili, quindi l’ho fatto per la squadra. La voglia era tanta: ho fatto tanti allenamenti con la squadra, ovviamente il ritmo partita in allenamento non ce l’hai, non sono ancora al 100%, avrò bisogno ancora di pazienza e di minuti per tornare quella di sempre. È stata una bellissima partita, facciamo i complimenti alla Roma perché il primo tempo ci ha tenuto lì. Hanno mancato qualche occasione, nel primo tempo potevano benissimo farci gol però da parte mia sono felicissima e consapevole che posso fare ancora meglio. Ora però non posso chiedere il 100% perché quello arriverà. Abbiamo fatto un primo tempo sotto tono, al di sotto delle nostre qualità, poi siamo venute fuori nel secondo tempo.– In queste due partite si è visto che il livello si è alzato e finalmente si vedono partite emozionanti, spettacolari. Come con l’Inter, anche oggi. Era importante fare punti. Nel primo tempo siamo andate in difficoltà, poi siamo state brave ad assestarci.– Dobbiamo metterci noi del nostro, tanta maturità perché tra quattro giorni c’è una partita. Sia oggi che domenica scorsa il caldo non ha aiutato, abbiamo speso tante energie. Chi ha giocato tanto deve riposare, con tanta consapevolezza perchè ogni minima cosa è importante. Abbiamo voglia di riprenderci i gironi, l’attenzione per martedì sarà altissima.– Ci sarebbero un po’ di persone. Penso a mio marito, che mi è sempre stato vicino, poi i fisioterapisti che mi hanno davvero rimesso in piedi anche quando sembrava difficile. E poi alle mie compagne.