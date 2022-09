Le parole di Ceciliain conferenza stampa, alla vigilia di- "Una bella emozione, le partite di Champions sono particolari, provi sensazioni che solo queste serate ti possono dare. Sono fortunata ad essere qua, vuol dire che ce la giochiamo di nuovo. Dentro o fuori e così la dobbiamo giocare".- "Da fuori le partite e la squadra la vivi in modo diverso purtroppo, peggiore perché non sei con le compagne. Non credo ci siano stati grossi stravolgimenti, ci sono stati alcuni problemi fisici ma questa squadra ha una base solida, un modo di giocare chiaro, chiunque vada in campo li mette in pratica".- "Il Koge é solido lo sapevamo, domani giocheranno di nuovo così. Si chiudono e davanti sono veloci, lo hanno sfruttato nel gol. Dovremo essere brave a trovare gli spazi e muovere velocemente palla. Stiamo creando tanto ma non concretizziamo".- "Non è la stessa cosa dello Stadium o Vinovo. Sono sicura che rispetto a Vinovo verranno ancora più tifosi e questo penso sia importante per noi. Non percepiamo il fatto di non giocare in casa. Siamo concentrate sulla partita, contente che più persone potranno venire a sostenerci".- "Sì, c'è e la sentiamo ma é giusto che sia così. Meno male che c'è vuol dire che ce la siamo meritata, non dobbiamo prenderla in maniera negativa, deve essere trasformata in voglia di vincere per tornare a giocare altre partite di Champions che abbiamo dimostrato di poter giocare"."CONDIZIONI - "La partita è l'allenamento migliore quando stai fuori. Non sono ancora al 100%, serviranno un po' di partite. Mi sento bene, l'ultima partita mi ha dato molta fiducia, sono contenta e sto bene, sto cercando di curare i dettagli che per 9 mesi non ho potutot curare".