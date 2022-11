Ceciliaha parlato in conferenza stampa dopo- "Volevo fare un in bocca al lupo a Beth Mead che ho visto essersi infortunata. Dispiace sempre sapere di questi infortuni soprattutto per una giocatrice che stava vivendo un periodo bellissimo, purtroppo è spesso così. Che porti tanta pazienza, le servirà, io la aspetto in campo".- "C'è rammarico, ormai noi scendiamo in campo per vincere queste partite. Abbiamo preso gol nel momento in cui stavamo proponendo di più e loro erano in difficoltà. Ci è dispiaciuto, soprattutto prendere gol da palla inattiva, basta una disattenzione. Loro hanno avuto altre occasioni, il pareggio forse è il risultato più giusto. Sono contenta ci sia rammarico. Con Rosucci in mezzo alla difesa mi trovo molto bene, ho cercato di trasmetterle tutto quello che potevo non essendo il suo ruolo. È esperta, ordinata, matura, ha fatto una grande partita, gliel'ho detto, dietro ha fatto un gran lavoro".- "Credo ci manchi continuità nel gioco che a tratti esprimiamo, credo sia offensivo, tecnico. Quindi penso ci serva continuità, magari cercare di fare sempre meno errori tecnici che soprattutto nel primo tempo abbiamo pagato un po', perché non ci permettono di concretizzare quello che costruiamo, ma è stata una partita tosta, si trattava di una delle squadre più forti d'Europa. Ce la siamo giocata e abbiamo preso gol quando giocavamo meglio ma questo momento deve durare di più e dobbiamo crescere ancora su questo".- "Non bisogna togliere nulla a questa squadra, hanno delle giocatrici tanto importanti nonostante le assenze, anche con il Lione ci è mancato il coraggio di fare sempre noi la partita. A volte le subiamo, altre dettiamo noi il gioco. Ovviamente è normale sia così ma dobbiamo controllare di più la partita. Arsenal e Lione sono più o meno dello stesso livello e abbiamo espresso cose importanti: è quello che secondo me un po' ci manca, dettare il nostro gioco nell'arco dei novanta minuti".