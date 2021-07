Domani a Vinovo comincerà l'era. La, infatti, si ritroverà al centro sportivo bianconero per dare ufficialmente il via alla stagione, quella che dovrà essere della svolta sul panorama europeo. Finite, quindi, le vacanze per le calciatrici bianconere che sono già pronte a cominciare. Così come dimostra Cecilia, pienamente recuperata dall'infortunio occorso nel finale della scorsa stagione: "Pre-preseason. La nuova stagione è alle porte e io non vedo l'ora di ricominciare".