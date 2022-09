Ceciliaha da poco fatto il suo ritorno in campo dopo il lungo stop dettato dalla rottura del legamento crociato anteriore. Anche Lindaaveva subito la lesione del legamento crociato anteriore ma anche del menisco. Ecco che il difensore azzurro, ora che sono nuovamente tornate in campo una al fianco dell'altra ha voluto mandare un messaggio alla svedese. Queste le sue parole:"A maggio 2021, la nostra ultima partita insieme. Poi prima la tua lunga ferita e la mia poco prima del tuo ritorno. Ci aspettavamo, ci spingiamo a vicenda a non mollare, promettendo che avremmo giocato di nuovo l'uno accanto all'altro. Eccoci qui super Linda. Ecco perché le ultime due partite sono state ancora più speciali . "Il corpo può andare dove la mente crede davvero".