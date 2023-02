Ceciliaè sposata ora con, verso San Valentino i due hanno raccontato il loro amore ai canali ufficiali della Juventus Women. Le loro parole:"Se giochi nella Juventus non puoi imparare ad amare questi colori e questa maglia"."Io e Marco ci siamo conosciuti dieci anni fa in un campo da calcio, il calcio per me è stato il primo grande amore basato su passione. Abbiamo avuto modo io e Marco di vivere questa Storia di un grande amore con la Juventus insieme. Io credo che ognuno sia libero di amare chi vuole e come vuole."