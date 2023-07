Dopo le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club, Ceciliaha espresso tutta la sua gioia per ilcon laanche attraverso il suo profilo Instagram. Ecco il suo messaggio: "La maglia della Juventus ha il suo valore e il suo peso e per questo non va semplicemente indossata ma vissuta, sudata, desiderata, onorata e chi la indossa ha il dovere di osare, credere, ambire e sognare sempre in grande, senza accontentarsi mai. Mi sento fortunata e privilegiata, oggi ancora di più e continuerò a fare del mio meglio per ripagare la fiducia dimostrata, perché questa è la mia casa e la mia seconda famiglia. GRAZIE Juventus".