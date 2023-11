Nel pre partita della sfida contro il Como femminile, la calciatrice bianconera Cecilia Salvai ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida.'Siamo a caccia di riscatto, il fatto di venire da una sconfitta deve essere uno stimolo in più per conquistare i 3 punti stasera. Cosa non deve mancare stasera? La voglia di vincere'.