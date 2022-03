Cecilia Salvai è intervenuta ai microfoni di DAZN per caricare la Juventus Women in vista della sfida di Champions League contro il Lione. Ecco le sue parole.



SVOLTA - "Secondo me il momento della svolta è stato il pareggio nel recupero con il Wolfsburg. Da lì è scattato qualcosa, la vittoria in Germania è stata frutto del pareggio. Ci ha dato tanta consapevolezza".



LE CONDIZIONI - "Sto bene, sono quasi tre mesi dall’intervento. Sta procedendo bene, tutto secondo i piani. Bisogna avere pazienza".



IL MATCH - "Non dobbiamo subirle troppo. Sono forti ma lo siamo anche noi. Dovremo fare la partita anche noi, speriamo in una partita bilanciata. Quando lasci il pallone agli altri è difficile, come sempre in Europa fa la differenza il dettaglio".



CHI FARA' LA DIFFERENZA - "Ti dico Linda Sembrant, perché è alla prima di Champions e sarà molto particolare per lei".