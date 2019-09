Cecilia Salvai, difensore centrale della Juventus Women, ha raccontato brevemente gli ultimi sei mesi, quelli trascorsi dalla sua operazione al ginocchio. Ecco le parole su Instagram: "Sei mesi e un giorno dall'intervento. Dai tanti punti interrogativi che ovviamente sono frullati nella mia testa.

Io davvero non so come ringraziare per tutto l'affetto, il calore e la vicinanza che ho avuto.

A partire da Marco, sempre al mio fianco in qualsiasi battaglia da tanto tempo. La mia famiglia. Amici ed amiche. La Juventus tutta. Società, staff, compagne e amiche. I tifosi.

Metto questa immagine di un momento felice perché questa è stata ed è tuttora la mia chiave per andare avanti. Per impegnarmi e per sperare di tornare a fare ciò che amo il più in fretta possibile. Con la consapevolezza che sono molto fortunata per ciò che ho".