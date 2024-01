LaWomen scenderà in campo domenica alle 15.15 a Cremona per la finale di Supercoppa Italiana contro la. Una buona risposta dal pubblico, infatti ad oggi sono oltre 5 mila i biglietti staccati stando al dato riportato dalla FIGC tramite i propri canali ufficiali. Sempre nella giornata di oggi è stato reso noto che a cantare l'inno di Mameli prima del calcio d'inizio della gara sarà la cantanteche canterà un suo brano noto oltre all'inno italiano. Saranno presenti anche i freestyler della Fast Foot Crew: Anastasia Bagaglini (che a dicembre, in Kenya, si è laureata campionessa del mondo) e Giuseppe Cardaropoli. Nell'intervallo poi in programma una cerimonia per ricordare Gianluca Vialli.