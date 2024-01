Appuntamento domenica 7 gennaio alle ore 15.15 per la prima finale dellaWomen di questa stagione. In palio c'è laItaliana. Proprio un anno fa in finale la squadra di Joe Montemurro era stata sconfitta ai calci di rigore dalla, sfida che anche questa volta si ripete. Bianconere alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta della stagione passata e quella rimediata in campionato. Proseguono gli allenamenti al Training Center di Vinovo agli ordini di mister Montemurro prima della partenza alla volta di Cremona. Di seguito le foto pubblicate dalla Juve su Twitter.