PRECEDENTI - La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti in Serie A contro l’Inter con un punteggio complessivo di 16-1. Tra le squadre affrontate più di tre volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui l’Inter ha segnato meno gol; uno, nel febbraio 2020, in trasferta. Entrambe le sfide di Serie A tra Inter e Juventus in casa delle nerazzurre sono terminate 0-3 per le bianconere.IL MOMENTO NERAZZURRO - L’Inter sta vivendo il suo miglior avvio stagionale in Serie A con 12 punti raccolti nelle prime sei gare disputate: quattro successi nel torneo in corso (2P), tanti quanti nelle precedenti 15 partite nella competizione (3N, 8P).JUVE FUORI CASA - La Juventus ha vinto le ultime 14 trasferte di Serie A. Dal 2004/05 solo due squadre hanno centrato più successi esterni di fila nel torneo: il Brescia (22 tra febbraio 2013 e novembre 2014) e la Sassari Torres (30 tra il febbraio 2010 e l’aprile 2012).FINO ALLA FINE - La Juventus ha sia il miglior attacco nell’ultima mezz’ora di gioco in questa Serie A (sei reti, come Fiorentina e Pomigliano), sia la miglior difesa in questo intervallo temporale (0 gol subiti).CRI E L'INTER - Cristiana Girelli è la miglior marcatrice della Juventus contro l’Inter in Serie A (cinque gol). In generale inoltre, tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro Verona (otto) ed Empoli (sette) l’attaccante conta più reti realizzate in bianconero nel torneo.