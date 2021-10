Nella vittoria della Juventus Women per 2-1 in trasferta contro la Roma, Martina Rosucci è stata fondamentale perché ha messo a segno il gol del pareggio bianconero prima della rete poi decisiva di Staskova. Così Rosucci nel postpartita:Sono contenta del mio gol, contenta che ci abbia sbloccato e da lì abbiamo cercato di vincere, come cerchiamo di fare sempre. Per noi è importante controllare la palla, nel secondo tempo siamo riuscite a farlo e non abbiamo più subito il gioco della Roma. L'emozione per il gol ha tanti significati, anche personali. Vivo di emozioni, mi sono emozionata".