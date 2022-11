Attraverso un tweet condiviso sul suo account social, la calciatrice bianconera Martina Rouscci ha manifestato le sue sensazioni dopo la sconfitta subita in Supercoppa contro la Roma.'Ci sono motivazioni molto profonde dietro ogni vittoria, anche quando capita che sia apparentemente “immeritata”. E ancor più profonde sono le motivazioni dietro ogni sconfitta, anche quando sono “solo” dei rigori a sancirla! Nulla avviene a caso ed io credo troppo in NOI per non pensare che TUTTO dipenda da QUEL NOI. Complimenti Cecilia Salvai per questo traguardo che nel tuo caso ha un valore ancora più grande'.