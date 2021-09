Si definisce casa il luogo dove risiede il proprio cuore. Con questa massima Martina Rosucci dichiara ancora una volta il suo amore per Torino e per la Juventus. La centrocampista delle Women bianconere è reduce da una bella tornata di gare in nazionale, con le vittorie per 3-0 sulla Moldavia e 5-0 sulla Croazia nell'ambito delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.