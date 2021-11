Intervenuta nello spazio talk del Villaggio ATP allestito a Torino, la giocatrice dellaMartinaha fatto il punto anche sull'esperienza delle bianconere in. Ecco il suo pensiero: "Con ilabbiamo fatto il nostro dovere, potevamo segnare di più. Con illa prima partita di livello e abbiamo raccolto meno di quanto potevamo, potevamo fare un punto contro una squadra finalista di Champions l'anno scorso. Con il, che è da sempre una delle formazioni più forti, abbiamo ottenuto un pareggio importante, che ci tiene vive. Ci giochiamo il passaggio in Germania giovedì. Queste partite ci hanno dato una consapevolezza che non avevamo, ora sappiamo che manca qualcosa ma non molto. Ci manca esperienza e abitudine, ho finito la partita con il mal di testa per la concentrazione e in Italia non capita. Il livello è più basso. Lì se sbagli ti puniscono, come è successo con il Chelsea".