Intervenuta ai canali ufficiali della FIGC, la centrocampista della Juventus Women Martina Rosucci ha parlato dell'imminente semi finale di Supercoppa Italiana femminile contro il Sassuolo, in programma mercoledì. Ecco le sue dichiarazioni: "Che si tratti di Campionato, Coppa Italia, Champions League o Supercoppa, scendiamo in campo per portare a casa la partita. Come sempre daremo il massimo, il pezzettino di ognuno al servizio del collettivo, perché è la forza del gruppo che fa vincere i match. Quindi ognuno deve fare tutto quello che può per far funzionare il meccanismo squadra".