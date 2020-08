“Avevamo bisogno proprio di questa tipologia di partite per acquisire quella nuova consapevolezza di SQUADRA che ci servirà da ora per PROCEDERE”. Così la centrocampista della Juventus Women Martina Rosucci ha commentato la sconfitta contro il Lione, in occasione della Veolia Cup. Infatti le ragazze di Rita Guarino ha perso 3-0 contro i fortissimi padroni di casa, una partita che ha temprato e testato le bianconera in vista della prima sfida di Serie A, in programma sabato 22 agosto contro il Verona.