Intervenuta alla conferenza stampa di presentazione diil documentario edito da Rai per il capitano dellaWomen, la centrocampista Martinaha parlato della numero 3. Le sue parole:"Sono felice di poter far parte di questa discussione, per me essere compagna di calcio e amica di Sara e poter dire alcune parole alla presentazione del suo documentario è motivo diSara o Speedy, anche se la chiamo con un altro nome che non si può svelare è un'amica. Sono molto, più che orgogliosa. Ha parlato di ritorno, una parola che ci accomuna molto, io parlerei di radici., sono cresciuta con loro, ioRiuscire a tornare in posti dove abbiamo scritto la storia e farlo insieme mi fa sentire a casa. Tra di noi, questo ci ha permesso di ottenere quei risultati che in campo si ottengono solo quando si è un gruppo unito, che va nella stessa direzione, lei è sempre stata la nostra guida. Direzione di valori, profondi, non solo a livello calcistico.noi più o meno li abbiamo trasmessi a chi ha vissuto con noi in questi anni e quello che abbiamo raggiunto sia a livello sportivo che come professionismo lo dobbiamo tanto a lei. Non solo quello che aveva dentro ma il suo modo di trasmettere le cose.".