La centrocampista delle Juventus Women, Martina Rosucci, ha parlato in un video pubblicato sul profilo ufficiale della Juventus, in vista della sfida di Champions League contro il Chelsea: "Lo Juventus Stadium è il mio stadio preferito. Quando lo nomino si sente che sono un po’ juventina. Giocare lì è un’emozione speciale. Pensare che giocheremo lì è veramente qualcosa da film, nonostante sia già successo. Giocare allo Stadium, una partita di Champions League, è un’emozione e un orgoglio. Per me che sono juventina e di Torino è una roba grande. Juve Chelsea all’Allianz Stadium fa il suo effetto. Il Chelsea ha la sua storia, quest’anno sono arrivate in finale di Champions e troviamo un avversario blasonato con giocatrici fortissime. E’ una cosa veramente grande da pensare e bella da pensare di poter vivere."