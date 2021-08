Le parole di Martinanel post: "Iniziare con una vittoria era fondamentale. Non ci nascondiamo, era l'obiettivo minimo. Dobbiamo migliorare in fase finalizzativa, dobbiamo essere più efficaci. Contenta di come approcciato la gara. Il nostro atteggiamento, con le idee del mister, possiamo fare grandi cose."MONTEMURRO - "Il gioco che vuole il mister è qualcosa di nuovo, di innovativo. Ci stiamo adattando piano piano e come ogni cosa il processo di apprendimento richiede tempo. È molto stimolante per noi perché impariamo qualcosa di nuovo ad ogni allenamento. Stiamo cercando di applicare quello che ci chiede, ogni tanto si vede, in alcune cose ancora no. Sono contenta di quello che possiamo fare potenzialmente. Il suo calcio è tecnico, di occupazione degli spazi, senza riferimenti. Ogni giocatrice deve interpretare un determinato concetto, non c'è niente di fisso. Dobbiamo essere brave a diventare giocatrici pensanti, non c'è nulla di automatico. Se riusciremo a fare quello che il mister ci chiede, daremo la svolta a livello di gioco"