"Sto bene ragazzi, per ora sono totalmente asintomatica! Ho preso il Covid nonostante il vaccino, ma probabilmente proprio grazie ad esso ora riesco a reagire bene a questo virus infimo e maledetto che non è ancora morto e che mi costringerà a stare rinchiusa in casa per diversi giorni, assurdo!". È con queste parole che Martina, giocatrice della, ha voluto rassicurare i tifosi dopo la positività alemersa durante il ritiro con la Nazionale azzurra e riscontrata anche nella compagna Arianna Caruso. "Mi dispiace tantissimo aver lasciato il raduno azzurro e non poter aiutare le mie compagne in queste due partite importantissime per la nostra Nazionale, ma credo troppo in noi e nella nostra capacità di reagire quando incontriamo delle difficoltà", prosegue il suo messaggio. "Nel frattempo non perderò tempo a mantenermi in forma come posso e non vedo l'ora di tornare ad allenarmi con le mie compagne perché abbiamo troppo da conquistare insieme. Grazie davvero per tutti quanti i vostri messaggi. E stavolta vi chiedo una cosa diversa dal solito: trasmettetemi tutta la vostra negatività!".