La Juventus Women è andata al riposo per la pausa nazionali con tre punti nelle prime tre partite. L'ultima vittoria domenica scorsa contro la San Marino Academy. Una vittoria per 2-0 maturata nel finale di partita e che non ha ancora restituito l'idea di una squadra pronta al 100%. L'importante però è vincere epostando una foto dell'esultanza del gruppo.