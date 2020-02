Martina Rosucci è stata nominata a Novara 'Sportivo Piemontese dell'anno'. Un premio importante per una delle calciatrici più importanti del campionato. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport dalla centrocampista della Juventus Women: "Sono torinese e fa doppiamente piacere ricevere questo premio. Qui a Novara abbiamo vinto il primo scudetto, siamo care a questa città. Siamo cresciute tanto, così come il livello del campionato, il Mondiale ha portato tanta visibilità. Juve-Inter? Sempre una partita speciale, sia nel maschile, e da quest’anno anche nel femminile. Per me ancora più speciale perché ho fatto il primo gol stagionale contro l'Inter. Coppa Italia? Obiettivo importante, ma pensiamo una partita per volta".